شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الممثل يقترب من الإنضمام لـ دينزل واشنطن في "ماكبث" والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 دينزل واشنطن يستعد النجم دينزل واشنطن للقيام ببطولة فيلم جديد باسم "ماكبث"، وذلك بجانب تصويره حالياً مشاهده في فيلم The Little Things الذى يشاركه فيه النجم رامي مالك.

دينزل واشنطن ورامي مالك في أحدث أفلامهما Advertisements موقع collider بدوره نشر تقرير بخصوص استعدادات المخرج جوين كويل إلى الفيلم كشفوا فيه أن هناك اتصالات جارية مع النجم برندان غليسون من أجل الإنضمام إلي أسرة الفيلم. برندان فيلم "ماكبث" مأخوذ عن رواية الأديب العالمي ويليام شيكسبير، وتدور أحداثها حول قائد اسكتلندي سيقوم بتجسيده دينزل واشنطن، يعترض طريقه خلال الأحداث ثلاثة ساحرات ثم يصبح ملك أسكتلندا.

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