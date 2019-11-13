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شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين فى الحسين من أجل تصوير "صاحب المقام" والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
الممثل المصري اسر ياسين
يصور النجم آسر ياسين مشاهده فى فيلم "صاحب المقام" فى جامع الحسين، وشارك آسر متابعيه بصورة من المسجد عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، و كتب عليها قائلا:" تصوير فيلم صاحب المقام، مدد الحسين".
فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.
يذكر أن آسر ياسين ظهر كضيف شرف فى المشهد الأخير من فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز وأحمد الفيشاوى وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم للمخرج طارق العريان، وإخراج صلاح الجهينى، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً عريضا منذ طرحه .
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