محمود العسيلي يُحيى حفلين غنائيين بنيويورك ودبي..

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

الفنان المصري محمود العسيلي

يسافر المطرب محمود العسيلي، يوم السبت المقبل إلى الولايات المتحدة الامريكية لإحياء حفل غنائي يوم الأحد فى مدينة "نيويورك" لأول مرة، ومن المقرر أن يحضر الحفل عديد من الجاليات العربية والشخصيات العامة.

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كما أيضا يسافر العسيلي 21 نوفمبر المقبل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديد في دبي، لإحياء حفل غنائي، ومن المقرر أن يقدم العسيلي خلال حفلات عددا من أغنياته المميزة وهى "يا ناس"، "ملايين"، "في حتة تانية"، "حلم بعيد"، "اتت تقدر"، "وجع الهوى"، "تررم"، "فوقى"، "سهلة وبسيطة".

من ناحية أخرى يستعد العسيلي لطرح أغنية سينجل جديد بعنوان "تمثيلية"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع الموسيقى أمير هادية، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلى كليب"ملايين"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي،تقول كلمات الأغنية: "فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا.. ملايين".