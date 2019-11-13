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الفنان المصري هادى الجيار يطمئن جمهوره بعد تدهور حالته الصحية

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الأربعاء 13 نوفمبر 2019

هادي الجيار

طمأن الفنان الكبير هادى الجيار جمهوره بعد الأخبار التى تداولت حول تدهور حالته الصحية، شخصه الأطباء على أنه التهاب رئوى نتيجة ميكروب أصيب به.

 

وقال الجيار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أنا بخير وحالتى الصحية فى تحسن مستمر، وأتواجد فى المستشفى من اجل استكمال الفحوصات الطبية للاطمئنان فقط، وسأخرج من المستشفى بعد يومين".

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كان الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون قال فى تصريح خاص لليوم السابع، إن الفنان هادى الجيار أصيب بالتهاب رئوى، ويتواجد حاليا بأحد مستشفيات أكتوبر لتلقى العلاج، ولكن حالته الصحية جيدة.

 

وانضم الفنان القدير هادى الجيار مؤخرا لأبطال مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة النجم الصاعد أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على، حيث يقدم هادى الجيار شخصية جديدة خلال أحداث المسلسل، الذى يخرجه حسام على فى أول سابقة من نوعها بالدراما التليفزيونية ذات الحلقات القصيرة أسوة بالمنصات العالمية، إذ إن المسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات، وهى نوع جديد على الدراما المصرية.

 

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