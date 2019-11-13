شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانه المصريه نسرين أمين :من حمام السباحة.. "مين قال الصيف خلص" والان مع التفاصيل

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 تستمع الفنانة نسرين أمين، بعطلتها فى أسوان، وشاركت نسرين متابعيها بصور لها أثناء الاستمتاع بالإجازة، وظهرت نسرين متردية مايوه داخل حمام السباحة، وكتبت نسرين، قائلة:" مين قال الصيف خلص".

وآخر أعمال نسرين أمين، "ع الهادى يا زبادى" وهى الحكاية السادسة من الجزء الثالث لـ"نصيبى وقسمتك"، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وأحمد عبد العاطى، وبطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، ومدحت تيخة، وحجاج عبد العظيم، وإيناس مكي وعدد آخر من الفنانين الشباب. Advertisements

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