النجم البريطاني "ريكى جيرفايس" يقدم حفل توزيع جوائز"الكرة الذهبية" للمرة الخامسة

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

يقدم الممثل الكوميدي والمخرج البريطاني ريكى جيرفايس حفل توزيع جائزة "الكرة الذهبية" في دورتها السابعة والسبعين ، للمرة الخامسة فى عام 2020 ، على الرغم من الإدعاء السابق بأنه لن يقدم حفل الجوائز مرة أخرى.



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وأكد"جيرفايس" - فى تصريح له - أن تقديمه للحفل العام القادم سيكون للمرة الأخيرة ، مشيرا إلى أن منظمى "جمعية هوليوود للصحافة الأجنبية " قد قدموا عرضا لا يمكننى رفضه ولكن هذه هى آخر مرة أقوم فيها بهذا الأمر".

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز "الكرة الذهبية فى الخامس من يناير 2020 ، فى بيفرلى هيلز وتبث مراسم الحفل على قناة " أن.بي.سي" الأمريكية .