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شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة USA تطرح أول تريلر لـ مسلسل الغموض والجريمة Dare Me والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
كشفت شبكة USA عن أول تريلر لمسلسلها الجديد Dare Me، الذى سيعرض أول حلقاته في 29 ديسمبر المقبل، العمل سيتكون من 10 حلقات.
مسلسل Dare Me من بطولة هيريزين جوارديولا، مارلو كيلي، إريكا بريفوست، تافيتا سزيمانوفيتش، أليسون ثورنتون، بريتاني سبيتيري، أديسون دوجلاس.
المسلسل يدور استنادًا إلى رواية الجريمة التي كتبتها ميجان أبوت، والتي تتبع العلاقة المشحونة بين أفضل صديقتين بعد وصول المدرب الجديد المبهج والجذاب إلى فريقهما، وبالتالي يتم تجاوز الحدود وتغيير حياة الشابات إلى الأبد عندما تهز جريمة مروعة عالم الضواحي الهادئ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "tvseriesfinale ".
وكانت قد أعلنت شبكة USA Network عن لعب الممثل الأمريكي ميلو فينتيميليا نجم مسلسل "Is Is Us" الدور الرئيسى فى مسلسلها التلفزيوني الجديد Evel.
ووقع Ventimiglia دور البطولة في إنتاج وإخراج سلسلة USA Network ، والتي تستند إلى السيرة الذاتية لـ ايفل نايفيل أواخر السبعينيات من القرن الماضي.
يدور المسلسل الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2020، حول سرد أصعب لحظات في حياة ايفل نايفيل أثناء تحضيره لأكبر إنجاز له، حيث يتحدى الموت فى أشهر قفزاته من فوق نهر الأفعى الأسطورية عام 1974.
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