- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن مجازر الأتراك ضد الأرمن فى فيلم بقصر السينما الخميس المقبل والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
يعرض قصر السينما بجاردن سيتى فى تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 14 نوفمبر، الفيلم القصير "سيفان" بطولة عاطف عبد اللطيف، وليلى عز العرب، وأحمد المندى، إخراج سيف يوسف، وقصة دكتور عاطف عبد اللطيف، وسيناريو جوزيف فوزى .
يقول عاطف عبد اللطيف صاحب القصة وبطل الفيلم، إن "سيفان " تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول "شاهين" الذى عاش فى الخارج أكثر من 30 عامًا، وعاد إلى القاهرة ليقابل جارته "سيفان"، وهى سيدة عجوز من أصول أرمينية تعيش بمفردها، ومن خلال أحداث الفيلم نكتشف أن مجزرة الأرمن كانت بداية لمجازر حدثت فى العالم ومازالت تحدث حتى الآن.
فيلم "سيفان" بطولة ليلى عز العرب وعاطف عبد اللطيف وأحمد مندى، وقصة الدكتور عاطف عبد اللطيف وسيناريو وحوار جوزيف فوزى، وإشراف عام شمس أبو السعود، ومهندس ديكور كريم عبد النعيم، ومدير تصوير مايكل جورجى، ومونتاج رامز عاطف، وميكساج رفيق جورج واستايلست إيمان مصطفى، وموسيقى تصويرية طارق عامر، وإخراج سيف يوسف.
كانت هذه تفاصيل خبر مجازر الأتراك ضد الأرمن فى فيلم بقصر السينما الخميس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.