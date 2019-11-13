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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم جلال الشرقاوى على الدورة الأولى من "الإسكندرية المسرحى العربى" والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
أعلنت إدارة مهرجان الاسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة عن اطلاق اسم المخرج الكبير جلال الشرقاوي على الدورة الأولى منه ، المقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر المقبل في مدينة ال‘سكندرية ، تحت اشراف اكاديمية الفنون المسرحية المصرية، ويشارك فيه طلاب المعاهد، والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية ، وخارجها.
وأكد الدكتور أشرف زكي مؤسس المهرجان ورئيس أكاديمية الفنون أن اختيار الشرقاوي جاء بترحاب كبير من جميع أعضاء اللجنة العليا، و قال : جلال الشرقاوي له اسهامات كبيرة في الحركة المسرحية سواء على المستوى العلمي أو العملي، حيث تخرج على يده عدد كبير من النجوم الذين يتصدرون الساحة الفنية، و كذلك انتمائه للجيل الذي ساهم في نهضة المسرح خلال فترة الستينات.
ومن جانبه أعرب جلال الشرقاوي عن سعادته لإطلاق اسمه على الدورة الأولى من المهرجان .
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