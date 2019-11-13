لأول مرة فى مصر بالأوبرا الفيلم الوثائقى السلام عليك يا رسول الله

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

تواصل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر احتفالاتها بالذكرى العطرة للمولد النبوى الشريف، حيث تنظم أمسية روحانية متنوعة تأتى ضمن فعاليات نشاطها الثقافى والفكرى، وذلك فى السابعة مساء الجمعة 15 نوفمبر على المسرح الصغير وتتضمن الفيلم الوثائقى الذى يعرض لأول مرة كاملاً فى مصر " السلام عليك يا رسول الله " إنتاج وإخراج الفنان مجدي إمام ، تصوير ايمن ابو المكارم ، موسيقى عمر خيرت وتعليق صوتى للدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، ويتناول رحلة نقل المقتنيات الخاصة والمنسوبة للنبى الكريم حتى استقرار بعضها فى مسجد الحسين.



يسبق العرض كلمات قصيرة لكل من الدكتور على جمعة، الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لدار الإفتاء المصرية ، الدكتور جمال عبد الرحيم الاستاذ بكلية الآثار جامعة القاهرة، إلى جانب افتتاح معرض لمجموعة من الصور الفوتوغرافية للفنان احمد المغربى تتناول مشاهد من الفيلم وعرض لعدد من كتب التراث التى استلهمت منها الاحداث ، كما يتخلل الامسية فقرة للإنشاد الديني وتكريمات لصناع الفيلم الى جانب عدد من الشخصيات التى قدمت الدعم لعرضه كاملاً بمصر لأول مرة .

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الفيلم الوثائقى " السلام عليك يا رسول الله " تمت ترجمته الى خمسة لغات هى الانجليزية ، الفرنسية ، الاوردية ، المالايو ، التركية ويعد الاول من سلسة افلام تحمل اسم الثلاثية المحمدية ينتجها ويخرجها الفنان مجدى امام .