- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جون هاور كينج يلعب دور الأمير إريك فى فيلم Little Mermaid والان مع التفاصيل
الأربعاء 13 نوفمبر 2019
جون هاور كينج
أعلنت شركة ديزنى عن انضمام الممثل الشاب الإنجليزى جون هاور كينج إلى فيلم الـ Live Action الجديد "Little Mermaid"، ومن المقرر أن يلعب كينج دور الأمير إريك.
وكانت انتشرت الشائعات حول احتمالية لعب المغنى الأمريكي هاري ستايلز الدور، وكان قد أجرى هاور كينج اختبارين على الشاشة، وآخرهما في 9 نوفمبر في لندن مع المخرج روب مارشال، للعب الدور.
ستقوم الممثلة هالي بيلي بـ لعب شخصية "آرييل" في الفيلم الجديد، وهى أميرة حورية البحر التي تحلم بأن تكون إنسانة، بينما تلعب ميليسا مكارثي دور عمتها الشريرة أورسولا، أما خافيير بارديم هو الملك تريتون، وسيلعب ديفيد ديجز دور سيباستيان.
" The Little Mermaid" من إخراج روب مارشال وكتبه ديفيد ماجي، سيتضمن الفيلم القادم الأغاني الأصلية من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي الذى طرح عام 1989، بالإضافة إلى أغاني جديدة من الملحن الأصلي آلان مينكين مع كلمات المؤلف لين مانويل ميراندا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".
ولعب هاوركينج أعمال فنية التي تنوعت بين المسلسلات التلفزيونية مثل " Little Women " و " Howard’s End " بالإضافة إلى فيلم "A Dog's Way Home" من إنتاج شركة سوني.
كانت هذه تفاصيل خبر جون هاور كينج يلعب دور الأمير إريك فى فيلم Little Mermaid لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.