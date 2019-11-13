جون هاور كينج يلعب دور الأمير إريك فى فيلم Little Mermaid

الأربعاء 13 نوفمبر 2019

جون هاور كينج

أعلنت شركة ديزنى عن انضمام الممثل الشاب الإنجليزى جون هاور كينج إلى فيلم الـ Live Action الجديد "Little Mermaid"، ومن المقرر أن يلعب كينج دور الأمير إريك.

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وكانت انتشرت الشائعات حول احتمالية لعب المغنى الأمريكي هاري ستايلز الدور، وكان قد أجرى هاور كينج اختبارين على الشاشة، وآخرهما في 9 نوفمبر في لندن مع المخرج روب مارشال، للعب الدور.

ستقوم الممثلة هالي بيلي بـ لعب شخصية "آرييل" في الفيلم الجديد، وهى أميرة حورية البحر التي تحلم بأن تكون إنسانة، بينما تلعب ميليسا مكارثي دور عمتها الشريرة أورسولا، أما خافيير بارديم هو الملك تريتون، وسيلعب ديفيد ديجز دور سيباستيان.

" The Little Mermaid" من إخراج روب مارشال وكتبه ديفيد ماجي، سيتضمن الفيلم القادم الأغاني الأصلية من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي الذى طرح عام 1989، بالإضافة إلى أغاني جديدة من الملحن الأصلي آلان مينكين مع كلمات المؤلف لين مانويل ميراندا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".

ولعب هاوركينج أعمال فنية التي تنوعت بين المسلسلات التلفزيونية مثل " Little Women " و " Howard’s End " بالإضافة إلى فيلم "A Dog's Way Home" من إنتاج شركة سوني.