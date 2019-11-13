بعد إدريس إلبا.. تحديدُ الفائز بلقب أكثر رجال العالم جاذبيةً لعام 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختارت مجلة "بيبول" المغني الأمريكي جون ليجند 40 عامًا، كأكثر رجال العالم جاذبية، وأعربت زوجته عارضة الأزياء والشخصية التليفزيونية الشهيرة كريسي تيغن عن سعادتها لهذا الأمر لأنها تدرك مميزات زوجها الجسدية.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن المغني الأمريكي جون ليجند قد سار على خطى الفائزين باللقب في السنوات الماضية واستطاع الانضمام إليهم والحصول على اللقب لنفسه هذا العام؛ فقد تُوِّج باللقب من قبل لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام 44 عامًا، الممثل الأمريكي حاليًا والمصارع السابق دوين جونسون 47 عامًا، والمشهور بلقب "ذا روك" وفي العام الماضي كان اللقب من نصيب الممثل الأمريكي إدريس إلبا 47 عامًا.

وقال ليجند بعد علمه بفوزه بلقب أكثر رجال العالم إثارة، إن هذا الأمر سيجلب له المزيد من الاهتمام الذي لا يرغب فيه حيث سيقوم الناس بتتبع أدق تفاصيل حياته ومظهره حتى يتأكدوا من مدى جدارته لحمل هذا اللقب بعد أن فاز به الممثل إدريس ألبا العام الماضي، لذلك المقارنة بينهما لن تكون عادلة ولن تكون في صالحه، وذلك وفقًا لتصريحاته لمجلة "بيبول".

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ونشرت تيغان زوجة ليجند، مقطع فيديو وهي تخبر طفلتهما لونا 3 سنوات، بأن أباها هو أكثر رجال العالم جاذبية، وجاء رد فعل الطفلة غير مبالية لما يحدث، وقال ليجند إن الأطفال لا يثير اهتمامهم مثل هذه الأمور على الإطلاق، ولدى جون وتيغن ابنٌ آخر يُدعى ميلز وعمره عام واحد فقط.

هذا اللقب سينضم إلى خزانة ليجند الممتلئة بالجوائز خاصةً بعد انضمامه إلى EGOT وهو اختصار للشخص الحائز على عدة جوائز عالمية مشهورة إيمي وغرامي وأوسكار وتوني وليجند أحد الأشخاص القلائل الذين فازوا بكل هذه الجوائز.

وتم إعلان فوز جون ليجند باللقب في حلقة يوم الثلاثاء من برنامج المواهب The Voice ، وهو أحد المدربين بجانب جوين ستيفاني وكيلي كلاركسون والمغني بليك شيلتون الذي فاز هو نفسه ياللقب في عام 2017 وهو الذي أعلن فوز ليجند باللقب وسلمه سروالًا قصيرًا مكتوبًا عليه أحرف EGOTSMA لتوثيق حصوله على لقب أكثر الرجال جاذبية لهذا العام.