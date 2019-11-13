أحلام: زوجي مثل الذّهب معي.. وهذه أجمل هدية حصلتُ عليها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة الإماراتية أحلام لأول مرة عن حُبها الأول وتفاصيل هذه العلاقة، مشيرةً إلى زوجها بطل الرالي مبارك الهاجري، وقالت: "مبارك هو الحب ما في شيء غيره وهو مثل الذهب معي وماسك إيدي طول عمره".

وأضافت أحلام في تصريحات تلفزيونية لها بكواليس برنامج "ذا فويس" الذي تشارك فيه كعضو لجنة تحكيم قائلةً: "مبارك هو اللي كل لما بضعف بعد الله هو اللي بيقويني وبيظل دايمًا الحب الصافي اللي دخل قلبي".

وعن أجمل هدية تلقتها قالت: "أولادي هم أحلى هدية من رب العالمين ومن زوجي وما في شيء أغلى منهم بالحياة ولا مال ولا شهرة هم أغلى هدية تلقيتها من زوجي".

أمّا فيما يتعلّق بأغنية الحب المفضلة لديها قالت: "زوجي دايمًا يحب الأغاني اللي بغنيها وخصوصًا (والله أحتاجك أنا) وهي دايمًا لما بغنيها يعتبرها له ودايمًا هو يهديني إياها".

وفي يوليو الماضي، انتشرت شائعة انفصال أحلام عن زوجها مبارك الهاجري، ودشن المتابعون "وسم" يحمل اسم "انفصال أحلام عن زوجها"، والذي زاد بسرعة البرق، عبر موقع "تويتر"، الأمر الذي جعل الفنّانة الإماراتيّة تخرج عن صمتها وجاء ردّها بشكل مباشر.

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ونشرت أحلام، صورة جمعتها بزوجها مبارك الهاجري، عبّرت عن مدى السّعادة التي تجمعهما، وأرفقتها برسالة رومانسيّة، وذلك من خلال حسابها في موقع "تويتر"، فكتبت قائلةً: "كيف الجسد يعيش من دون روح وانت روحي".

ومن خلال خاصيّة التّعليقات، جاء ردّ زوجها عليها فكتب قائلًا: "يابعد عمري يالغالية أم فاهد"، فبادلته أحلام الرد قائلًة: "يا عمري وروحي وقلبي انته".

وتستعدُّ أحلام، لبدء أولى حلقات مرحلة العروض المباشرة من برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس"، حيث انتهت السبت الماضي، "مرحلة المواجهة" والتي شهدت العديد من الأحداث المميّزة، أبرزها عودة المنافسة بين المدرّبين على أحد المتسابقين، حيث تم خطف المتسابق شرف من الفنانة أحلام بواسطة الفنانة المغربية سميرة سعيد.

يُشار إلى أنَّ حاملة اللّقب في الموسم الرّابع كانت العراقيّة دموع تحسين من فريق الفنانة الإماراتيّة احلام، والتي استطاعت تحقيق أعلى نسبة تصويت، وتضم لجنة تحكيم الموسم الخامس الجاري الفنانين أحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي وراغب علامة.