أحمد الفيشاوي يتغلب على أحزانه بتصوير"أشباح أوروبا"

استئناف فريق عمل فيلم "أشباح أوروبا" تصوير مشاهد الفيلم داخل مطار القاهرة الدولي، وانتقلوا اليوم للتصوير بأحد الفنادق بالقاهرة على النيل، وشارك في التصوير الفنان أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وهيفاء وهبي.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن مع رومانسي، حيث يجسد فيه أحمد الفيشاوي شخصيتين لتوءم أحدهما يعيش خارج البلاد والآخر في الداخل، ويدخل الاثنان مغامرات.

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، هيفاء وهبي، أروى جودة، مصطفى خاطر، والنجم السوري معتصم النهار، إخراج محمد حماقي، قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، شريف يسري، محمد أبو السعد.

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