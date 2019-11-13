رامي جمال يوجه الشكر لجمهوره على دعمهم له في مرضه

وجه الفنان رامي جمال، رسالة شكر لجمهوره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد الدعم الذي تلقاه، منذ إعلان إصابته بـ"البهاق".



وكتب رامي جمال: "الحمد لله أولا وأخيرا، أنا عاوز أقول كلااااام كتير عن اللي شوفتو منكم كلمة شكرًا قليلة على مشاعركم وعلى رقي كلامكم وعلى الوقت اللي ضيعتوه علشان تحسنو الصوره المظلمة اللي كانت في عيني أنا بقيت شايف الابتلاء ده هديه من ربنا علشان اشوف الحب ده والله دموعي مبتقفش وانا بشوف كلامكم أوعوا تبخلو على أي حد بدعم نفسي زي اللي دعمتوني بيه احساس الحب بينور الدنيا بيرجع الروح والأمل اللي انتو عملتوه ميتقدرش".



وأضاف: "ثانيا عاوز اشكر زملائي الفنانين على كل كلمه حلوة وكل دعم شفتو هي دي الروح اللي نفسي تفضل موجودة مش بس بعد المرض ولا الوفاة الكلام الحلو قولوه علطول ليا ولغيري بيفرق جدا الحب بيغير الضلمة لنور، ثالثا لكل القنوات اللي بتحاول تتواصل معايا من امبارح علشان تطمن عليا بشكركم جدا بس أنا كتبت البوست ده علشان انهي حمل على قلبي مش علشان ابقي تريند بشكركم طبعا".



وتابع: "بس اتمني لما تقررو تستضيفوني يبقي على عمل فني مش مرض مقدر شغلكم طبعا بس انا مش قابل فكره مريض انا الحمد لله اتأكدت بكلام الناس اني مش خايف ومش هترفض فبلاش أي حاجة تتفهم غلط شكرًا على اهتمامكم ومقدرو واشوفكم في لقاءات فنية بعد نزول ألبومي ده أفضل نفسيا كتير ليا ومفيش مانع ساعتها نتكلم عن اني إزاي اتعايشت بيه وهتعايش بيه لو ليا عمر الحمد لله على الابتلاء الحمد لله على حبكم ودعمكم ده دين هعيش بيه خلصتوني من سجن كنت عايش بيه كنت بصحي قبل ما اغسل وشي اعد البقع واشوفها زادت ولا لا انهارده صحيت نزلت وحبيت المحنه اللي ورتني قلوبكم وجمالها شكرًا من قلب قلبي".

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