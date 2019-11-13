علا رشدي تسخر من صورة تكشف عن قدميها عبر "إنستغرام"

تتواصل الفنانة علا رشدي، مع الجمهور بمشاركتهم أحدث أخبارها ويومياتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات التي يغلب عليها طابع الطرافة وخفة الدم.



شاركت رشدي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام ، بصورة جديدة لها، لتسخر فيها من مظهر قدميها، التي لم تظهر أسفل الفستان، حيث بدت وكأنها تقف بدون قدمين على الهواء.

وعلقت على الصورة التي نشرتها كاتبة: "أول مرة اكتشف إني بعرف أطير، شفتوا الموهبة دي؟ سوبر علا".



يشار إلى أن علا رشدي، شاركت مؤخرًا في فيلم "قصة حب" بجانب كلاً من أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وحنان سليمان، وياسر طوبجي، وهو قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، مدير تصوير أحمد يعقوب، موسيقي تصويرية أشرف محروس، مونتاج عبد الرحمن كرم الدين، وتوزيع شركة دولار فيلم، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

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