القاهرة - لايف ستايل
كشف الفنان محمد حماقي عن كواليس شخصية وتحديدا حياته العاطفية لأول مرة يتحدث عنها وذلك خلال برنامج "ذا فويس" والذي يشارك فيه مع سميرة سعيد وأحلام وراغب علامة.
وقال محمد حماقى إن أول قصة حب كانت في المرحلة الابتدائية، حيث كان يحب فتاةً في المدرسة وحاول بكل الطرق أن يلفت نظرها ولكنها لم تُعره انتباهًا، وهو الأمر الذي دفعه إلى اللجوء إلى نفس الأسلوب الذي اتبعه عادل إمام في فيلم "البحث عن فضيحة".
وأضاف محمد حماقي أنه اتفق مع زميل له يجيد ممارسة رياضة الجودو على أن يتحداه أمامها، ولكن كانت النتيجة أن تعرض إلى الضرب المبرح من جانب زميله أثناء ممارسته هذه الرياضة التي لا يجيدها.
وأوضح محمد حماقي أن هذه الفتاة أشفقت عليه بعد ذلك وذهبت للتحدث معه.
قد يهمك ايضاً:
النجوم يهنئون محمد حماقي لمناسبة عيد ميلاده الـ44 عبر مواقع التواصل المختلفة
سميرة سعيد تتحدى محمد حماقي حتى في عيد ميلاده
كانت هذه تفاصيل خبر محمد حماقي يتعرض للضرب بسبب عادل إمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.