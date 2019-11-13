فريق واما: ردود الأفعال على ألبوم " الصيف ابتدى" فاقت توقعاتنا

أعرب أعضاء فريق واما عن سعادتهم بردود الأفعال التى تلقوها على ألبوم "الصيف ابتدى" الذى طرح مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا.

وقالوا: "ردود الأفعال الحمد لله كلها ايجابية وفاقت توقعاتنا ومبسوطين بيها جدا، سواء من أصدقائنا داخل الوسط الفنى أوخارجه وراضين عنه بنسبة 100 % خاصة أننا عملنا عليه كأنه أول عمل لينا وكنا حاسين برهبة كبيرة وخايفين على شغلنا، خاصة أننا بذلنا مجهود كبير عكس الألبومات السابقة".

فريق واما طرح ألبوم "الصيف ابتدى" يضم 10 أغنيات وهم "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتى"، و"يلا نرقص"، و"بتحبى نفسك"، و"إسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة"، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واي".

وتم التعاون فى الألبوم مع ممجموعة من الشعراء مثل تامر حسين، نادر عبد الله، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، هانى رجب، جمال الخولى، أما الملحنين خالد عز، تامر عاشور، مديح حسين، إيهاب عبد الواحد، رامى جمال، أحمد فهمى، محمد يحيى، بينما التوزيع الموسيقى فكان من نصيب أمين نبيل، توما، إيهاب فاروق، ونادر حمدى.

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