جمعية أميركية تُكرِّم يسرا في واشنطن









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نالت النجمة المصرية يسرا جائزة تكريماً من جمعية أميركا للإعلام الخارجي (AAM) تقديراً لمسيرتها المهنية التي تمنح الأميركيين نموذجاً مختصراً لتاريخ صناعة الترفيه في مصر، ولدورها كمحفز للحوار المجتمعي، لامتلاكها القدرة على تناول التابوهات وإبراز الأصوات الساعية إلى إحداث التغيير الإيجابي

واستلمت جائزتها خلال حفل العشاء السنوي السابع الذي أُقيمَ في العاصمة الأميركية ​واشنطن​، إلى جانب الأفراد الذين دلّت أعمالهم عن إلتزام قوي بالقيم العالمية وتقدير لقوة الإعلام في نقل المعلومات والإلهام والتأثير الإيجابي على المجتمع.



لوبيل

في هذا السياق، قال مؤسس ورئيس جمعية (AAM) آرون لوبيل أن "يسرا تُعتبَر رمزاً في الشرق الأوسط وملهمة حقيقية للملايين من معجبيها، سواء من خلال عملها كممثلة على الشاشة أو تفانيها لأجل خدمة مجتمعها وخلق عالم أفضل".

يسرا

من جهتها يسرا، عبّرت عن فخرها بهذا التكريم قائلة: "فخورة بأن أكون ممثلة لبلدي والمجتمع العربي في جائزة بهذه القيمة والأهمية، وسعيدة جداً بالاحتفاء بأعمالي وتكريمي".

