شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مواقف إنسانية لـ"السقا" أبرزت جدعنته.. بعد دفنه لـ"هيثم أحمد زكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجدعنة والشهامة لا تتواجد فى الكثير من الناس، فهى تطلق على الشخص الخدوم، الذى يساعد الآخرين دون انتظار أى مقابل وكل ما يهمه هو دعم ومساندة غيره، وهو اللقب الذى يستحق أن يطلق على النجم أحمد السقا، الذى تظهر مواقفه الإنسانية تجاه كل من حوله وهو لا يحتاج شو إعلامي أو شهرة، فاسمه وحده يكفى أن يذكر فى أى مكان حتى ترتسم تلك الصورة، ومن خلال هذا التقرير نسرد أبرز هذه المواقف عقب ما فعله فى جنازة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

إنقاذ كلاب من التسمم

أنقذ أحمد السقا عددا من الكلاب المتواجدة داخل حديقة استوديو الأهرام والذى كان يصور فيه فيلم "من 30 سنة"، عقب علمه بمحاولة تسميمها من خلال منشور تم تداوله على موقع "فيس بوك".





السقا ينقذ علاقة شاب وخطيبته من الفشل

تشاجر شاب مع خطيبته بسبب رغبته فى مشاهدة فيلم "هروب اضطرارى" للنجم أحمد السقا، فيما كانت خطيبته تريد مشاهدة فيلم الأصليين"، وقال الشاب لخطيبته "إنه غير مستعد لدفع مبلغ 70 جنيه لها ولشقيقتها ولنفسه من أجل مشاهدة فيلم لا يرغبه، لتتهمه بسبب كلماته بأنه بخيل"، ووصل هذا المنشور لأحمد السقا ليتدخل فى الأمر ويطلب من الشاب ارسال رقم هاتفه حتى يقوم بدعوته على الفيلمين.





السقا يسافر الجونة لتسليم تكريم صديقه محمد هنيدى

حصل النجم أحمد السقا على أجازة من تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت"، ليسافر الى مدينة الجونة بعد علمه بتكريم صديق عمره النجم محمد هنيدى فى ختام مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، وكانت مفاجأة بالنسبة للحضور وبالنسبة لهنيدى أيضا فلم يكن على علم بمن سيسلمه الجائزة.

أحمد السقا يرافق جثمان خالد صالح من أسوان حتى دفنه

كانت العلاقة بين أحمد السقا والفنان الراحل خالد صالح غير عادية فكان السقا يعتبره الأخ الأكبر له، وشاركوا سويا فى 6 أفلام تعد علامات بارزة فى السينما المصرية، وعند علمه بوفاة خالد صالح فى أسوان، سافر إلى هناك مسرعا وظل بجوار جثمانه حتى صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص فى مصر القديمة وحتى دفن جثمانه.

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أحمد السقا يسافر الفيوم لحضور عزاء محمد أبو الوفا

سافر النجم أحمد السقا إلى مدينة الفيوم من أجل تقديم واجب العزاء فى الفنان الراحل محمد أبو الوفا ومواساة أسرته، الذى لم يحضر له أحد من الوسط الفنى سواه بالإضافة إلى أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية فقط.





أحمد السقا يحمل نعش والد رامز جلال

حرص النجم أحمد السقا على تأدية صلاة الجنازة فى المخرج المسرحى الراحل جلال توفيق، والد الفنان رامز جلال من مسجد الحصرى، وشاركه حمل نعشه وصولا بدفن جثمانه بمقابر الأسرة.

أحمد السقا يحقق حلم طفل

لبى النجم أحمد السقا طلب الطفل كريم الذى تمنى رؤيته قبل سفره للخارج لإجراء جراحة، عن طريق أحد البرامج التليفزيونية، وحرص على الذهاب لاستقبال الطفل فى المطار وتحقيق رغبته لدعم الطفل معنويا وتحقيق أمنيته لعلى يؤثر على نفسيته بالإيجاب.





أحمد السقا يدفن جثمان الفنان أحمد رمزى بيديه

أحمد السقا كان الفنان الوحيد الذى حضر جنازة الفنان الراحل أحمد رمزى، وظهر حافيا القدمين أثناء دفن جثمانه بيديه، وقال السقا، "كنت وعدته ألّا أتركه حتى آخر يوم في حياته، عندما كنت ألتقي معه، واعتبره مثل والدى، رحمه الله، وحاولت أن أرد له جزءًا من جميله علىَّ، فأنا سعيد بأننا كنا نتحدث معًا، وأنني كنت أعرف شخصًا مثل هذا الرجل.





السقا يدفن جثمان هيثم أحمد زكي

حمل أحمد السقا جثمان الفنان الراحل هيثم أحمد زكي حتى نزوله المقبرة لدفنه، وعلق رواد مواقع التواصل الإجتماعى بأن "السقا دفن هيثم وكأنه شقيقه الأصغر".