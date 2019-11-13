شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تصدرت رضوى الشربينى التريند؟ اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استحوذت الإعلامية رضوى الشربينى على حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، بعد نشر صورة ابنتها "تيا" وظهر الشبه الكبير بينهما، وعلقت رضوى على الصورة : "كبرت أوى لدرجة أنها بقت صحبتى أكتر من بنتى.. بحبك يا تيا".



رضوى الشربينى وابنتها

وردت الإعلامية رضوى الشربينى، على ما أشيع خلال الفترة الأخيرة حول زواجها من ملياردير مغربى عبر فيديو نشرته بحسابها الرسمى على انستجرام، وتساءلت من خلاله مستنكرة تلك الأخبار: "مين هو؟ طب اتعزمت أنا ولا ما تعزمتش وماعرفش اسمه لحد دلوقتى".

كما سخرت الإعلامية رضوى الشربينى من تلك الشائعة بتأكيدها أنها لم تسافر المغرب من قبل على الإطلاق؛ وأضافت: " لو حد يعزمنى على فرحى يقولى وأنا هروح على طول ".