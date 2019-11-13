شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يهنئ صناع "بلادليل" على نجاح المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم أمير كرارة، فريق عمل مسلسل "بلا دليل"؛ خاصة النجمين خالد سليم ودرة، على نجاح الذى يعرض حاليا على قناة "سى بى سى". Advertisements وكتب أمير كرارة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": مليون مبروك مسلسل متميز وكل صناع العمل هايلين.. ادينى مستنى أشوف مين قتل تيمور". يذكر أن مسلسل "بلا دليل" ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى وبطولة خالد سليم ودرة وإسلام جمال نيقولا معوض وحازم سمير وعمر الشناوى وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكى ومها نصار ومحمد لطفى شاهين وغيرهم من النجوم، ويعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة السابعة والنصف مساء على قناة سى بى سى والساعة الحادية عشرة مساء على قناة cbc دراما، كما يعرض أيضاً على منصة watch it.

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