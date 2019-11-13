شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث إطلالات ياسمين صبرى على انستجرام × 5 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة ياسمين صبري، صوراً جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" مرتدية فستان أحمر ملىء بالورود، والذي أطلت به مع الفنانة اسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" بحلقة يوم الاثنين الماضي، ولاقت الصور إعجاب متابعيها.

وتحدثت ياسمين في "صاحبة السعادة" عن العديد من الأمور أبرزها اصابتها بالرباط الصليبي والغضروف وسط ارتباطاتها بتصوير فيلمين في هذا الوقت ،وأن هذه الفترة كانت الأصعب لها، كما ردت على الانتقادات التي طالتها بسبب مسلسلها "حكايتى" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وكذلك تطرقت لمواصفات فتى أحلامها والسبب وراء سفرها الدائم خارج مصر.

وقدمت ياسمين آخر أعمالها مسلسل "حكايتى" فى شهررمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.



احدث اطلالات ياسمين صبرى



ياسمين صبرى

Advertisements



ياسمين صبرى



ياسمين صبرى