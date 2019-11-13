شكرا لقرائتكم خبر عن مجازر الأتراك ضد الأرمن فى فيلم بقصر السينما الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض قصر السينما بجاردن سيتى فى تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 14 نوفمبر، الفيلم القصير "سيفان" بطولة عاطف عبد اللطيف، وليلى عز العرب، وأحمد المندى، إخراج سيف يوسف، وقصة دكتور عاطف عبد اللطيف، وسيناريو جوزيف فوزى .

يقول عاطف عبد اللطيف صاحب القصة وبطل الفيلم، إن "سيفان " تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول "شاهين" الذى عاش فى الخارج أكثر من 30 عامًا، وعاد إلى القاهرة ليقابل جارته "سيفان"، وهى سيدة عجوز من أصول أرمينية تعيش بمفردها، ومن خلال أحداث الفيلم نكتشف أن مجزرة الأرمن كانت بداية لمجازر حدثت فى العالم ومازالت تحدث حتى الآن.

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فيلم "سيفان" بطولة ليلى عز العرب وعاطف عبد اللطيف وأحمد مندى، وقصة الدكتور عاطف عبد اللطيف وسيناريو وحوار جوزيف فوزى، وإشراف عام شمس أبو السعود، ومهندس ديكور كريم عبد النعيم، ومدير تصوير مايكل جورجى، ومونتاج رامز عاطف، وميكساج رفيق جورج واستايلست إيمان مصطفى، وموسيقى تصويرية طارق عامر، وإخراج سيف يوسف.