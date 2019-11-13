شكرا لقرائتكم خبر عن درة عن فتاة العياط: هذا هو العدل.. كانت تدافع عن نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة درة، عن سعادتها لإخلاء سبيل فتاة العياط، التى قتلت سائق الميكروباص فى المنطقة الجبلية بالعياط بعدما حاول اغتصابها دفاعا عن النفس، مؤكدا أن ذلك هو العدل.

وغردت درة، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" هذا هو العدل الفتاة كانت تدافع عن نفسها".



درة

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فتاة العياط، قضية رأي عام شغلت المصريين علي مدار 4 أشهر فهي الفتاة "أميرة أحمد" التي قتلت سائق الميكروباص فى المنطقة الجبلية بالعياط بعدما حاول اغتصابها، وقامت بتسليم نفسها فى قسم الشرطة وفى يدها السكين أداة الجريمة الملطخة بدماء السائق القتيل.

بعد تحقيقات موسعة صدر قرار من نيابة العياط بحبس الفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهمة القتل العمد، فيما قامت النيابة العامة بإصدار قرار بتشريح جثمان السائق، لبيان أسباب وفاته والإصابات التى لحقت به، وعرض الفتاة على الطب الشرعي، للتأكد من عذريتها، ليجدد قاضي المعارضات حبس فتاة العياط 15 يومًا، واستأنف دفاعها على قرار التجديد إلا أن قرار الاستئناف تم رفضه.

استمرت فتاة العياط محبوسة على ذمة القضية حتى ورد تقرير الطب الشرعي الذى دعم روايتها وأنها كانت فى حالة دفاع شرعى عن النفس، وأخلت محكمة شمال الجيزة سبيل الفتاة بعد ما يقرب من 4 شهور فى الحبس بدون كفالات مالية، وغادرت الفتاة قسم الشرطة بعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها، إلى أن قام النائب العام بإصدار قرار بحفظ قضية فتاة العياط، لأن الفتاة كانت فى حالة دفاع شرعى عن النفس.