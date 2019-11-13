بسبب وزيرة الثقافة..تأجيل حفل تأبين هيثم أحمد زكي بقصر السينما ليوم 23 نوفمبر الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تقرر تأجيل حفل تأبين الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، من يوم الأحد 17 نوفمبر الجاري إلى السبت 23 من نفس الشهر، وذلك بناءً على رغبة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة التي طلبت حضور التأبين بقصر السينما.

وقال الفنان تامر عبدالمنعم، رئيس قصر السينما، إن الحفل سيقام في الثامنة مساءاً، وذلك تحت عنوان "عاش يتيماً ومات وحيداً"، مشيراً إلى أن القصر دأب على مواكبة الأحداث الفنية والسينمائية، وأن هذا التأبين يأتي في إطار الإحتفال بالفنان الشاب الذي رحل فجأة عن الحياة وتسبب رحيله في حزن عارم داخل الوسط الفني بأكمله.

يذكر أن، الفنان الراحل هيثم أحمد زكى، وافته المنية داخل منزله بمدينة بالشيخ زايد بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، ودفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.