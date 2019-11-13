بعد "ملطشة القلوب".. مصطفى شوقي يطرح برومو ثاني أغانيه "وحشتوني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -مصطفى حمزة:

بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "ملطشة القلوب" للفنان مصطفى شوقي، والتي حققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة حتى الاَن، طرح المنتج نصر محروس اليوم البرومو الدعائي الأول لأحدث أغانيه "وحشتوني" عبر صفحة الشركة بموقع فيسبوك.

وكان نصر محروس قد طرح "ملطشة القلوب" كأولى أغاني خامس ألبومات سلسلة فري ميوزيك، وذلك بعد 14 عاما من توقفه عن تقديمها.

أغنية "ملطشة القلوب" كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقى رامي سمير، ميكس والماستر بـ استوديو إم ساوند : هاني محروس، وإنتاج : فري .ميوزيك - نصر محروس، ومن إخراج نصر محروس.