متفوقًا على 27 مطربًا عربيًا.. "علي الحجار" يفوز بجائزة "السلطان قابوس للفنون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حصل الفنان "علي الحجار" على جائزة "السلطان قابوس للفنون" في دورتها الثامنة، وذلك بعد منافسة مع 27 مرشحًا في مجال الطرب العربي، حسبما أعلن "حبيب بن محمد الريامي"، الأمين العام لـ"مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم"، اليوم الأربعاء، جائزة "السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب" جائزة سنوية؛ يتم منحها بالتناوب دورياً كل سنتين، وتكون تقديرية في عام يتنافس فيه العرب عمومًا، وفي عام آخر للعمانيين فقط، وينال كل فائزٍ "وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب، ومبلغًا ماليًا قدره 100 ألف ريال عماني".

وبلغ عدد المرشحين للجائزة هذا العام 157، بينهم 78 في مجال "دراسات علم الاجتماع" و27 في مجال "الطرب العربي" و52 في "مجال أدب الرحلات".

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وفاز "علي الحجار" بالجائزة عن مجال "الطرب العربي"، وحصد الأديب العراقي "باسم فرات" الجائزة في مجال "أدب الرحلات".

الفنان "علي الحجار" أحيا أمس حفل ختام مهرجان "الموسيقى العربية" في دار "أوبرا الإسكندرية"، واستقبله الجمهور بالحفاوة والترحاب، وقدم عددًا من أشهر أعماله الفنية "ما تمنعوش الصادقين، مسألة مبدأ، خاصمتني، بنت وولد، زي الهوا، تجيش نعيش، اللي اشترى، لما الشتا يدق البيبان، في هويد الليل، اتفقنا، يا العروسة، عارفة".