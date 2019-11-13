"هيقولك رقبتي ليك".. عمر طلعت زكريا يوجه رسالة للسقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
أعرب عمر طلعت زكريا، عن امتنانه للفنان أحمد السقا، لما قدمه من دعم ومساندة طيلة فترة صداقته بوالده، وذلك من خلال صورة له أثناء تقديمه واجب العزاء.
و كتب "عمر"، عبر حسابه بـ"إنستجرام"، الصورة دي أنا فاكرها كويس وفاكر نظرة السقا ليا وحزنه الشديد على صديق عمره اللي اتخطف من الدنيا".
وأضاف: " أحمد السقا مش بس عشرة عمر وفي بيتنا من واحنا عيال صغيرة، أحمد السقا جدع ورجولة ولو قولتله أي حاجه حرفيًا هيقولك رقبتي ليك".
وتابع: "ده نموذج مش بيمثل أو بيعمل شو أحمد السقا أول واحد كان في العزا وآخر واحد مشي من العزا، تسلم يا رجولة، ربنا يرحمك يا حبيبي، طيب الذكر.
يُذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء 8 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 عامًا، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.
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