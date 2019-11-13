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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:
"من أحلى الحاجات اللي حصلت لي"، بتلك الكلمات وصفت الإعلامية سالي عبد السلام اللقاء الذي جمعها بالفنان محمد منير، وذلك بعد زيارتها له بمنزله بالشيخ زايد أمس الثلاثاء.
سالي نشرت صورتها مع منير عبر حسابها بموقع فيسبوك، وكتبت الكينج محمد منير، شرف ليا إني أشوفك وأقعد معاك والله، من أحلى الحاجات اللي حصلت لي يا كينج، الملك في حتة تانية خالص، بحبك جدا ربي يحميك ويخليك لينا".
وكانت الإعلامية سالي عبدالسلام أعلنت في يونيو الماضي تجدد معاناتها مع مرض مناعي أصاب شعرها منذ ما يقرب من عام، والذي أدى إلى تساقطه بشكل كبير، كاشفة أن هذا المرض هو "الثعلبة"، إلا أنها أكدت شفاءها منه.
وكان الفنان محمد منير قد أحيا يوم 1 نوفمبر حفل افتتاح الدورة 28 لمهرجان الموسيقى العربية، وشهد تكريمه من قبل وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا.
كانت هذه تفاصيل خبر "بعد زيارتها لـ"منير"..سالي عبد السلام:"من أحلى الحاجات اللى حصلت لي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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