بعد 16 أسبوع بدور العرض.. "الفيل الأزرق 2" يتجاوز 103 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حقق فيلم "الفيل الأزرق 2"، إيرادات قدرها 103 ملايين و175 ألفًا 940 جنيهًا، وذلك بعد 16 أسبوعًا بدور العرض السينمائية.

ويتنافس الفيلم مع عدد من الأفلام هي "الكنز 2"، "ولاد رزق 2"، "خيال مآتة"، "أنت حبيبي وبس"، "أنت إيه"، "الطيب والشرس واللعوب"، "لما بنتولد".

الفيلم يدور في إطار من الإثارة والتشويق، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد صالح، شيرين رضا، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.