تراند اليوم : فنان شهير: الشعراوي أفسد الدين وأفتي بمنتهي الطائفية والجهل...

واصل الفنان المصري، خالد أبو النجا، الهجوم على الشيخ محمد متولي الشعراوي، واصفا أياه بالرجعية والجهل والوهابية.



وكتب أبو النجا في تغريدة له على حسابه الشخصي على موقع تويتر:" ‏الوهابية إفساد لروح الدين والشعراوي مثال للفكر الوهابي وإن كان لا ينتمي له .



وتابع : "الفكرة في النتيجة .. أفتى بجزية أهل الكتاب بمنتهى الطائفية وإلا قتلهم .. وأفتى بختان البنات بمنتهى الجهل بالعلم والذي قد يؤدي لوفاة الأم عند أول حمل .. وأفتى بعدم علاج مرضى الفشل الكلوي .. إلخ .. كفاية عك " .



وفور نشر التغريدة انصب غضب النشطاء عليه، خاصة وأنها ليست المرة الأولي التي يصف بها الشيخ الشعراوي بهذا الأوصاف، فقد هاجمه من قبل أثناء أزمة أبنة الفنان المصري شريف منير.