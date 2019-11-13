مشتركة ذا فويس دعاء لحياوي: اخترت راغب علامة بسبب والدتي الراحلة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 06:45 مساءً - تعترف مشتركة «ذا فويس» المغربية دعاء لحياوي بأن اختيارها في مرحلة «الصوت وبس» في البرنامج للفنان راغب علامة له علاقة بوالدتها الراحلة؛ كونه كان من أفضل الأصوات لديها، ودعاء أرادت من خلال مشاركتها في «ذا فويس» واختيار راغب؛ أن تحقق حلم والدتها.

في حديثها لـ«الخليج 365»، تؤكد دعاء أن جمالها طبيعي مئة في المئة، وهي لم تتكلم عن شكلها؛ لأنها تعتبر أن صوتها أهم وأفضل من مظهرها الخارجي، كما تستبعد تشبيه البعض لها بالفنانة العالمية «آريانا غراندي»، وتؤكد أن هناك من يُشبهها بالعارضة الأمريكية «كيندال جينر».

عن «ذا فويس»، وما الذي ستقوم به في مرحلة العروض المباشرة، وهل تعتقد أن حامل اللقب سيكون مغربياً هذا العام؟ وغيرها من الأمور؛ تتابعونها في هذا الحوار:

دعاء لحياوي من مرحلة "المواجهة



من هي دعاء لحياوي في البداية؟

عمري 21 سنة، وأنا من مدينة مراكش في المغرب، وقمت بدراسة مجال الطيران.

ما الذي تغيّر بـ«دعاء» بعد مشاركتها في برنامج «ذا فويس»؟

تجربة «ذا فويس» علمتني الكثير، وجعلتني أستفيد بشكل كبير في كل ما يخص مجال الموسيقى.

انشالله يكون اللقب مغربياً



هل حسابك على «إنستقرام» جديد، أم كان لديكِ حساب قديم؟ ولماذا قمتِ بسحب صوركِ القديمة، أم أنه لم يكن لديكِ أي حساب قبل «ذا فويس»؟

كان لديّ حساب قديم على «إنستقرام»، ولكن قمت بعمل حساب جديد؛ يحتوي على كل الخطوات المقبلة، والتي تتعلق ببرنامج «ذا فويس».

من هو صديقك أو صديقتك من المشتركين في برنامج «ذا فويس»؟

كلنا عائلة واحدة ولكن من بين المقربات لي: عايدة، ورباب أيضاً.

هل تتوقعين أن يكون حامل اللقب هذا العام مغربياً؟ وهل تشعرين أنكِ «أحلى صوت»؟

إن شاء الله يكون اللقب مغربياً هذا العام، وأكون أنا من بين أحلى الأصوات.

صوتي أهم من شكلي



دعاء، إلى جانب صوتكِ تمتلكين شكلاً وحضوراً على المسرح.. هل هذا يؤثر على الجمهور؟

برنامج «ذا فويس» هو برنامج أحلى الأصوات، وأرى أن الشكل من الأمور الضرورية، ولكن أنا هنا لأثبت أن صوتي أهم وأفضل من شكلي.

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دعاء من مرحلة "الصوت وبس"



ما الذي جعلكِ تختارين راغب علامة، رغم أن سميرة سعيد قامت بـ«بلوك» لمحمد حماقي لأجلك؟ هل أثر عليكِ عندما صعد إلى المسرح، أم أنتِ من الأساس كنت تريدين اختيار راغب؟

كان من أفضل المغنين لدى والدتي الراحلة، وأنا قلت سابقاً إنني أتيت لـ«ذا فويس» لتحقيق حلمها، وأشعر أنني نجحت في ذلك. ومن الأسباب الأخرى التي جعلتني أختار راغب علامة، هو الكلام الجميل الذي قاله بحقي؛ حيث استطاع أن يقنعني، وشعرت أنه أكثر مدرب يمكن أن أصل معه بموهبتي إلى أبعد الحدود.

برأيكِ هل ينقص الساحة الفنية المغربية أصواتٌ نسائية لتحقيق انتشار أكبر للهجة المغربية؟

الحمد لله، الساحة المغربية مليئة بالأصوات الجبارة والمختلفة.

أتمنى أن يجمعني ديو بـ راغب



ما الذي يميز راغب عن غيره من الفنانين؟ وهل تتوقعين أن يجمعكما «ديو» غنائي فيما بعد؟

راغب علامة شخص متنوع، ولديه ثقافة موسيقية متنوعة ومختلفة، وآمل أن يجمع بيني وبينه «ديو» غنائي.

راغب علامة



ما التعليقات السلبية التي تلقيتِها على السوشيال ميديا وتضايقتِ منها؟

لم أتلقَ أي تعليقات سلبية، وهذا ما دفعني وأعطاني الدعم الكامل؛ كي أستمر أكثر إلى الأمام.

هل من الممكن أن تغني باللهجة العربية في مرحلة العروض المباشرة أو تدمجي بين اللهجتين؟

طبعاً.. سأفكر بأن أقوم بالمزج بين أغنية عربية وأخرى مغربية، أو دمج العربية مع الإنكليزية أو الفرنسية.

هوايتي التمثيل



ما هي هوايتك إلى جانب الموسيقى والغناء؟

إلى جانب حبي للموسيقى والغناء، أشعر أن لديّ موهبة في مجال التمثيل.

أنتِ لم تدرسي الموسيقى أليس كذلك؟ ولكن كيف تدربين صوتك؟

لم آخذ أي دروس في الموسيقى، ولكن النصائح التي أخذتها من المدربين؛ أعمل على تطبيقها، كذلك أسعى إلى تطوير صوتي على قدر المستطاع.

دعاء لحياوي



بين عملك كموديل وفنانة.. أيهما ستختارين؟ ولماذا؟

صراحة، الفن أو الغناء هو شيء مهم جداً في حياتي، وبين الغناء وعملي كموديل؛ يهمني الغناء أكثر؛ لأنه يعبّر عن شخصيتي.

هناك من شبّهكِ بـ«آريانا غراندي».. ما تعليقك؟ وبمن يُشبّهك الناس أيضاً؟

لا أرى صراحة أن هناك تشابهاً بيني وبين آريانا غراندي، بل يشبهونني بالعارضة العالمية كيندال جينر.

هل خضعتِ لأي عملية تجميل؟ أم أن جمالك طبيعي؟

الحمد لله، جمالي طبيعي، ومئة بالمئة، ولا أفكر نهائياً فيما بعد أن أخضع لأي عملية تجميل.

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