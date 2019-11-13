الجمعة.. "عبدالوهاب" و"جبر" يدشنان المركز الدولي للفنون بقصر المانسترلي

يعقد د. فتحى عبد الوهاب والمايسترو هشام جبر مؤتمرا صحفيا فى السادسة مساء الجمعة 15 نوفمبر لإعلان تدشين "المركز الدولى للفنون" بقصر المانسترلى، حيث يتم الإعلان عن فكرة إنشاء المركز وأهدافه وبرنامج الموسم الأول والذى يضم كافة الفنون، بالإضافة إلى تقديم ندوات ومحاضرات فنية وثقافية . يعقب المؤتمر تقديم أولى حفلات المركز حيث يستضيف السوبرانو "أميرة سليم" بمصاحبة عازفة البيانو الفرنسية "بسكال روزيه".

يتضمن برنامج الحفل أغنيات من أوبرات: روميو و جوليت "أريد أن أعيش" لشارل جونوه، حلم ليلة صيف "انه حلم سوف ينتهي الآن" لامبرواز توماس، فاوست "آريا المجوهرات" لشارل جونوه، "ما أجمل هذا المكان" لسيرجي رخمانينوف.

ولدت " سليم" من عائلة فنية فهى إبنة عازفة البيانو الكبيرة الفنانة مارسيل متى والفنان التشكيلى الراحل أحمد فؤاد سليم ، حصلت بعد دراستها فى معهد الكونسرفتوار على منحة من الحكومة الفرنسية للدراسة مع السوبرانو" كارولين دوماس" بمدرسة الفنون بباريس، شاركت فى العديد من الأعمال فى مصر منها: أوبرا "حلاق إشبيلية" لروسينى، " دون باسكوالى" لدونيزتى، كما قدمت العديد من الأدوار البارزة في إيطاليا منها :" ريجوليتو ولاليسير دامور في مسرح مانشيلينى باورفيتيو و "حلاق اشبيليه" في أوبرا مانتوفا.

شاركت فى العديد من المهرجانات الدولية منها " ليالى سوكويه" بمدينة

كان ( فرنسا)، ، وقامت أيضاً بلعب الدور الرئيسى فى المسرحية الموسيقية المصرية "براكسا" تأليف المايسترو "هشام جبر" فى الأوبرا الملكية بالعاصمة العمانية بمسقط ، كما غنت أميرة في عروض "كارمينا بورانا" في قصر كونجريه بباريس، و قدمت دور أوفيليا في مسرحية "هاملت" من إخراج أمبروز توماس في أوبرا سانت اتيان بفرنسا و ملكة الليل فى عرض "الناى السحرى" لموزارت، ليل، بياريتز، نانت، مرسيليا، حصلت على العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى بالمسابقة الدولية "لأورفيتو" بإيطاليا.

وعلى البيانو، تشارك الفنانة الفرنسية "باسكال روزيه" ، تلقت دارستها في العاصمة الفرنسية باريس فى كونسرفتوار ريجونيل دى بولون و ايكول نورمال دى ميوزيك، ثم معهد الموسيقى الوطني في ليون ، عملت تحت إشراف أشهر قادة اوركسترا من جميع أنحاء العالم وتعمل حاليا مدير الكورال بدار الأوبرا المصرية.