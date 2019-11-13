شاهد.. رشا مهدي ترد علي منتقدي الشيخ الشعراوي و نجيب محفوظ

انتقدت الفنانة رشا مهدي بعض الأشخاص المدافعين عن حرية الرأي وتناقضاتهم التي تتماهي حسب اهوائهم الشخصية، واتخذت من مواقفهم تجاه الشيخ الشعراوي، و الأديب نجيب محفوظ كمثال علي ذلك، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
الناس اللي كانت بتدافع عن حرية الرأي في انتقاد الشيخ الشعراوي و في نفس ذات الأسبوع نفس الناس مش متقبلة حرية الرأي في انتقاد الأديب نجيب محفوظ".
كتبت رشا عبر حسابها: "بستغرب
وتابعت: "بغض النظر عن الموضوعين بس المبادئ لا تتجزأ و حرية الرأي مكفولة للجميع.. الهجوم على الشخص اللي قال رأيه يعتبر فقر حُجه و إرهاب فكري".
يذكر أن رشا مهدي، تواصل الأن تصوير مشاهدها في مسلسل "اطمني"، ويشاركها البطولة أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، تأليف أحمد صبحي، و إخراج أحمد يسري.
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