شاهد.. رشا مهدي ترد علي منتقدي الشيخ الشعراوي و نجيب محفوظ

انتقدت الفنانة رشا مهدي بعض الأشخاص المدافعين عن حرية الرأي وتناقضاتهم التي تتماهي حسب اهوائهم الشخصية، واتخذت من مواقفهم تجاه الشيخ الشعراوي، و الأديب نجيب محفوظ كمثال علي ذلك، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".



كتبت رشا عبر حسابها: "بستغرب

الناس اللي كانت بتدافع عن حرية الرأي في انتقاد الشيخ الشعراوي و في نفس ذات الأسبوع نفس الناس مش متقبلة حرية الرأي في انتقاد الأديب نجيب محفوظ".



وتابعت: "بغض النظر عن الموضوعين بس المبادئ لا تتجزأ و حرية الرأي مكفولة للجميع.. الهجوم على الشخص اللي قال رأيه يعتبر فقر حُجه و إرهاب فكري".

يذكر أن رشا مهدي، تواصل الأن تصوير مشاهدها في مسلسل "اطمني"، ويشاركها البطولة أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، تأليف أحمد صبحي، و إخراج أحمد يسري.

