تراند اليوم : “ديزر” الان معك فى كل رحلات طيران الإمارات

أعلنت “ديزر” (Deezer)، المنصة الرائدة عالمياً لخدمة البث الموسيقي، أنه أصبح بإمكان ملايين المسافرين على متن خطوط شركة طيران الإمارات الاستمتاع بمجموعة واسعة من الموسيقى في جميع رحلاتها، وذلك بعد الاتفاقية الجديدة التي وقعتها مع شركة الطيران الرائدة. ويتوفر تطبيق “ديزر” الآن على ice، نظام الترفيه الجوي الحائز على العديد من الجوائز لطيران الإمارات، وقام محررو “ديزر” المحترفون بتصميم أكثر من 20 قائمة أغاني لإثراء تجربة المسافرين.

وقد صُممت قوائم الأغاني بحيث تُناسب أذواق جميع المسافرين، إذ تضم أعمال مجموعة مميزة من الفنانين العالميين اُختيرت كل منها بعناية للارتقاء بتجربة المسافرين إلى مستويات أعلى في عالم الموسيقى.

ويمكن للمسافرين تصفّح قوائم الأغاني على متن جميع رحلات طيران الإمارات بكل سهولة وسلاسة، والموجودة بين الاقتراحات الخمس الأولى في الصفحة الرئيسية لنظام الترفيه ice، والذي تتوفر فيه أكثر من 4,500 قناة تتضمن أفلاماً وبرامج تلفزيونية وموسيقى وألعاب تفاعلية.

وتعليقاً على ذلك، قال طارق منير، الرئيس التنفيذي لشركة “ديزر” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: “نحن سعداء بأن تكون قوائم أغنيات ’ديزر‘ رفيقة سفر الركاب على متن رحلات طيران الإمارات. تمتلك الموسيقى سحرها الخاص القادر على الانتقال بنا من حالة إلى أخرى، مثلها مثل السفر، وتهدف اختياراتنا إلى جعل المسافرين يشعرون بالتشويق ذاته الذي يأتي مع اكتشاف وجهات جديدة، أو الذكريات التي تعود مرة أخرى خلال زيارة الأماكن نفسها. لقد أضفنا كذلك بعض الأغاني المفضلة لتقديم الموسيقى المثالية التي تناسب كل مغامرة من مغامرات المسافرين”.

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ومن جانبه، قال باتريك برانيلي، نائب رئيس طيران الإمارات لتجربة العملاء الترفيه والتواصل والمبيعات في الأجواء: “يسرنا جداً أن نضيف قوائم أغاني ’ديزر‘ إلى نظامنا الترفيهي ’ice‘، إذ أننا نقدّر الموسيقى، ودعمنا هذا المجال لسنوات عديدة من خلال العمل مع فنانين عالميين وشركات تسجيل. يسعدنا الآن أن نبني علاقات شراكة مع شركة رائدة في خدمة البث الموسيقي مثل ’ديزر‘، التي تقدم لنا تجربة موسيقية جديدة مع قوائم الأغاني التي تضم موسيقى البوب والروك والرقص والعربية وخليجية الرومانسية وغيرها الكثير”.

هذا ونالت طيران الإمارات مؤخراً، وللسنة الخامسة عشرة على التوالي، جائزة “أفضل نظام ترفيه جوي” ضمن جوائز سكاي تراكس للناقلات الجوية العالمية 2019، ما يؤكد التزام الشركة الراسخ بتوفير الترفيه بأعلى جودة للمسافرين. وكانت طيران الإمارات أول شركة قامت بتثبيت شاشات عرض تلفزيونية على كل مقعد عبر أسطولها الكامل من الطائرات، وذلك منذ عام 1992، وتواصل إرثها من الابتكار من خلال شراكتها مع “ديزر”.

وتم إطلاق “ديزر” في منقطة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أكتوبر 2018 بعد توقيع اتفاقية توزيع رقمي حصرية طويلة الأجل مع شركة روتانا، أكبر شركة تسجيلات في العالم العربي. وتتوفر خدمة البث الموسيقي في 180 دولة حول العالم، منها 22 دولة في المنطقة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب بالاضافة الى تركيا.