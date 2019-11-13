تراند اليوم : علي الحجار يفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب – 2019

فاز الفنان علي الحجار بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب – 2019عن فرع الفنون في مبادرة تقدير وتكريم عماني جديد للإبداع المصري

وقد أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الثامنة – 2019 التي تنافس فيها العمانيون إلى جانب إخوانهم العرب في فروع الثقافة والفنون والآداب.

تمثل الجائزة احدي الأذرع العمانية الطولي في رفد التحضر ، كما أنها شراعا خفاقا في محيطات الثقافة ،انطلاقا من اهتمام السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان برعاية كل صور وفنون الإبداع الراقي ونشر المعارف ، من خلال منظومة متكاملة انضمت إليها مؤخرا وزارة شؤون الفنون .

وتهدف الجائزة إلى دعم المجالات الثقافية والفنية والأدبية باعتبارها سبيلا لتعزيز التقدم الحضاري وهى تعد من أهم وأثمن أكبر الجوائز العالمية من حيث القيمة المادية والمعنوية.

واكب إعلان أسماء الفائزين فترة احتفالات سلطنة عُمان بالعيد الوطني التاسع والأربعين.

وفاز في مجال أدب الرحلات عن فرع الآداب باسم محمد فرات من العراق، فيما حجبت الجائزة في مجال دراسات علم الاجتماع عن فرع الثقافة لعدم استيفاء الشروط.

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سيحصل كل فائز على وسام السُّلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب، إضافة إلى مبلغ مالي وقدره 100 ألف ريال عماني.

تعد الجائزة الأهم والأعلين قيمة وتمثل نتائجها الحدث الثقافي الأبرز وهي تحظى باهتمام ومشاركات واسعة وتترجم اهتمام السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بدعم الإنجاز الفكري والمعرفي وتأكيدًا على الدور التاريخي للسلطنة في ترسيخ الوعي الثقافي؛ باعتباره الحلقة الأهم في سلم الرقي الحضاري للبشرية، ودعمًا من السلطان قابوس للمثقفين والفنانين والأدباء.

للمرة الثالثة مصر تفوز بالجائزة

كانت مصر قد فازت بجائزة السلطان قابوس (في مجال الفنون) فى عام 2013 وحصل عليها الموسيقار أمير عبد المجيد الملحن الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى .

– وفي عام 2017 فاز بالجائزة في مجال الدراسات الاقتصادية في فرع الثقافة: المفكر المصري الدكتور جلال أحمد أمين .