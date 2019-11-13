كمسري يسحل عجوزا قعيدا في قطار بالمغرب لعدم حيازتها ” لتذكرة “

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 05:57 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لسيدة مسنة ومقعدة تعرضت للسحل من جانب كمسري في ترام يوم أمس الثلاثاء وهي التي أثارت حالة من الجدل والغضب على السوشيال ميديا والذين طالبوا بضرورة الوصول إلى الكمسري ومعاقبته على فعلته .

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب موقع ” هسبريس ” المغربي إلى تعرض السيدة إلى الضرب والتعنيف ثم سحلها ومحاولة إخراجها بالقوة من عربة الترام وذلك لعدم امتلاكها نقودا لدفع ثمن التذكرة .

فبعدما صعد أحد مراقبي التذاكر ومعه مستخدم من شركة ” ترامواي الرباط – سلا ” إلى عربة الترام وطلب من المرأة المسنة التي تجلس على كرسي متحرك إظهار التذكرة الخاصة بها .. ونفت السيدة حيازتها للتذكرة وقالت إن حالتها الاجتماعية صعبة ولا تستطيع شراء تذكرة .

فقام الكمسري بتعنيفها وإسقاطها من على كرسيها ثم جرها وسحلها أمام الملأ لرميها خارج العربة قبل أن يتدخل الركاب لمنعه وإنقاذها .

ونشرت شركة ” ترامواي الرباط – سلا ” بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أعربت عن استنكارها لما حدث والتي وصفته بـالمؤسف والاستثنائي .. وقالت إنه وقع على خطه الثاني بين مراقب وراكبة في حالة إعاقة .

وأكدت على أنه يجري التحقيق حاليا في الإجراءات التأديبية التي سيتم اتخاذها وفقا لأنظمة العمل وأن هذا السلوك غير حضاري ولا يحترم الإجراءات المعتمدة .

Advertisements