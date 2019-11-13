زوجة اللاعب علاء علي تفجر مفاجأة عن سبب وفاته.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت زوجة اللاعب المصري الراحل علاء علي، مهاجم فريق الزمالك السابق، سبب وفاة زوجها بأن مرضا آخر غير السرطان هو سبب رحيل اللاعب.

زوجة اللاعب قالت خلال مقابلة تلفزيونية: علاء اكتشف وجود ورم حميد في المخ استدعى إجراء عملية جراحية لإنقاذه.. وبالفعل تم الأمر وبدأ علاء يتعافى وكان هناك مشكلة في حركة اليد والذراع لكن تم علاجها، وبدأ علاء يخضع للعلاج الإشعاعي.

الزوجة أضافت: العلاج الإشعاعي مجهد جدا ويحتاج للراحة الشديدة بعده، لكن علاء أصر على نزول صالة الألعاب الرياضية وكان يتدرب بقوة، لكن قلبه لم يحتمل هذا الأمر، وتوفي بسبب مشاكل في القلب.

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علاء علي توفي عن عمر يناهز 31 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.. ولعب ضمن صفوف الزمالك، قبل الانتقال لأندية طلائع الجيش، وسموحة، والمصري، ولعب الموسم الماضي مع بتروجيت، قبل أن يصبح لاعبا حرا ويغيب عن الملاعب بسبب ظروف مرضه.

اللاعب غاب في الفترة الأخيرة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل إعلان وفاته.

اللاعب الراحل خاض خلال مسيرته 175 مباراة، بواقع 158 مباراة بالدوري، و12 بالكأس، و5 مباريات بدوري الأبطال، وسجل خلالها 19 هدفا بالدوري، وهدفا بدوري أبطال أفريقيا.