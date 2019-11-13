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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية ياسمين صبري، تفاصيل الإصابة التي تعرضت لها وخضعت بسببها لجراحة خطيرة في قدمها للمرة الأولى.
ياسمين، قالت خلال لقائها في برنامج “صاحبة السعادة”، مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”: “عانيت من إصابة رابط صليبي وقطع في الأمامي وقطع في الغضروف وارتخاء في الجانبي، بسبب حركة خاطئة في “الكيك بوكس”، وفقدت توازنه وسقطت على قدمها”.
وأضافت: “هذه التجربة هي أصعب تجربة مرت علي في حياتي وأصعب ألم عشته، وعند سقوطي قعدت أصوت وطلبت من الناس عدم التصوير، ووقتها صعب علي نفسي أنا في إيه وألا في إيه”.
وتابعت: “الحادث كان خلال تصويرها لفيلم الديزل، وفيلم ليلة هنا وسرور، وكان لدي عروض أخرى في عملي الخاص”، مؤكدة أن ساقها أصابها حالة تنميل شديدة ولم تكن تستطيع الوقوف عليها، ولهذا السبب هجرت الكيك بوكس.
وكشفت أنها خضعت لجراحة خطيرة، وكانت تمشي علي “عكاز”، وخاضت رحلة من العلاج الطبيعي في إنجلترا وطلب منها الطبيب السباحة لأنها تحمل الجسم ولا تُحمل عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل جراحة خطيرة خضعت لها ياسمين صبري وجعلتها تستعين بالعكاز في المشي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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