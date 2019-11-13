شريف منير يستعيد ذكرياته مع هيثم أحمد زكي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، استعاد الفنان المصري شريف منير ذكرياته مع الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكي.

شريف نشر صورة له مع الفنان الراحل من مسلسل «الصفعة»، الذي جمعهما معا، وكتب معلقا: «ربنا يرحمك يارب يا هيثم».

الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، الذي علق كثيرا على الصورة، وترحم على الفنان الشاب.

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«الصفعة» مسلسل تليفزيوني تم عرضه عام 2012 في الموسم الرمضاني، مأخوذ عن قصة من ملفات المخابرات المصرية، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، شارك ببطولته هيدي كرم، غادة إبراهيم، وعزت أبو عوف.

وفاة هيثم أحمد زكي سببت صدمة كبيرة لجمهوره وزملائه الوسط الفني، وخاصة بعد أن صرح الدكتور أشرف زكي انه مات وحيدا، ولم يوجد أحد من أهله لاستلام الجثمان.

هيثم رحل في الخميس 7 من نوفمبر، وذلك بعد تناوله لجرعة زائدة من العقاقير المقوية للعضلات، حيث كان يداوم على الذهاب للجيم، ولاحظت خطيبته عدم رده على التليفون لساعات طويله، فتقدمت ببلاغ.

وتبين أن الفنان شعر بوعكة صحية وذهب بمساعدة الأمن للصيدلية المجاورة لمنزله، وتعاطى مسكن، ولكن وافته المنية بعدها بساعات.