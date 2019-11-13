أحدث ظهور للفنانة حنان مطاوع وابنتها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية حنان مطاوع جمهورها في صورة حديثة لها مع ابنتها من زوجها المخرج أمير اليماني.

حنان نشرت صورة لها مع ابنتها «أماليا»، من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وأخفت وجهها، وكتبت معلقة: «حب عمري ربنا يسعدك ويحفظ الناس كلها».

Advertisements

حنان مطاوع فاجأت جمهورها منذ شهرين بإنجاب طفلتها الأولى، ونشرت صورة لها برفقة زوجها ووالدتها في المستشفى.

الفنانة المصرية كشفت أنها تعاني منذ ولادة طفلتها، حيث لا تستطيع النوم كثيرًا، مشيرة إلى أن والدتها الفنانة سهير المرشدي تساعدها كثيرًا.

يُذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “لمس أكتاف” من بطولة ‏ياسر ‏جلال، فتحي عبد الوهاب، إيمان العاصي، دنيا عبد العزيز، كرم جابر، هبة ‏عبد ‏الغني، كارولين خليل، ‏وتأليف ‏هاني سرحان، للمخرج حسين المنباوي، ومن إنتاج سينرجي تامر مرسي.

الفنانة المصرية قالت إنها اكتشفت حملها أثناء تصوير المسلسل، ولكنها أخفت خبر الحمل، وتحملت كل مشاق التصوير لساعات طويلة.