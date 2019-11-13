أحمد الفيشاوي يمر بأزمة نفسية

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان المصري أحمد الفيشاوي.
نهال عنبر، قالت في تصريحات صحفية، إن الفنان أحمد الفيشاوي يعاني من حالة نفسية سيئة للغاية بسبب وفاة هيثم أحمد زكي، نظرا للصداقة التي تربطهما منذ الصغر.
وأضافت، أن نجلها حسام الحسيني، وهيثم زكي وأحمد الفيشاوي كانوا أصدقاء مقربين للغاية، و أن حسام تلقى خبر وفاة هيثم في المغرب وظل في صدمة وبكاء مع أحمد الفيشاوي عبر الهاتف، وعاد إلى القاهرة والتقى بالفيشاوي وانخرطا في نوبة بكاء شديدة.
وتابعت، أن الفنانين أسسوا جروب على “واتس اب” لفعل الأعمال الخيرية صدقة جارية على روح الفنان هيثم زكي، وانتهوا من قراءة القرآن 6 مرات، وعمل مشاريع خيرية على روح الفقيد الراحل، كما قام صديق للفنان حسام الحسيني بالتبرع ببناء مسجد على روح الفنان هيثم زكي.
يذكر أن هيثم أحمد زكي، رحل عن عالمنا يوم الخميس 7 نوفمبر، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود، وأقيم العزاء وسط حضور عدد كبير من الفنانين في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
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