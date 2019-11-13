السورية فايا يوناني تتألق في أول مشاركة لها في مهرجان الموسيقى العربية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة السورية فايا يونان، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28 بدار الأوبرا المصرية، في أول مشاركة لها بالمهرجان.

فايا يونان، افتتحت وصلتها بأغنية “يا قاتلي”، التي أطلقتها منذ ثمانية أشهر، وتبعتها بأغنيات منها”لما بدا يتثنى، بيناتنا في بحر، خفيف الروح، يالالالي، يمكن نسي، امتى هتعرف، ياليته يعلم، قلبي ومفتاحه، أحب يديك”.

ووجهت خلال الحفل تحية للجهور قائلة: “تحيا مصر.. وتحيا سوريا”.

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الفنانة السورية عبرت عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان خلال لقائها في برنامج The InsiderAr بالعربي، والمذاع عبر فضائية “دبي” قائلة: “سعيدة كتير وكنت مغمورة بالحب وبالموسيقيين الموجودين معي على المسرح بقيادة المايسترو حسن فكري”.

وأضافت: “لأني أنا بعرف عن المهرجان من زمان وقيمته الفنية وأن الناس تنتظره من عام لأخر”.

يذكر أن المهرجان الذي بدأت فعالياته من يوم 1 فبراير واستمر حتى 12 فبراير الجاري، شارك فيه عدد كبير من النجوم منهم الكينج محمد منير ورحاب مطاوع وسعد رمضان ومدحت صالح ومروان خوري ومحمد الحلو وهاني شاكر وأنغام وعاصي الحلاني ووائل جسار وفايا يونان ومحمد الشرنوبي وأصالة ونادية مصطفى ومحمد ثروت وغيرهم.