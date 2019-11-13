سامح حسين يستعرض عائلته الصغيرة للمرة الأولى

نشر الفنان سامح حسين، لأول مرة صور عائلته الصغيرة ابنتيه فاطمة ومريم. وكتب حسين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي على "إنستغرام": "مريومه وفاطومه بنانيتى روحى وقلبى". يذكر أن سامح حسين، يعرض مسرحية "المتفائل" وتدور أحداثها حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل. Advertisements قد يهمك ايضا: مد عرض مسرحية "المتفائل"لسامح حسين للمرة الثالثة على التوالي سامح حسين يعلن موعد آخر عروض "المتفائل" على المسرح القومي

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