طرح الإعلان الدعائي النهائي لمسرحية "عبد الموجود ع الداون لود"

طرحت المنتجة منى السعيد الإعلان النهائي لمسرحية "عبد الموجود ع الداون لود"، استعدادًا لعرضها خلال الأيام المقبلة.



تدور أحداث المسرحية فى إطار كوميدي استعراضي تناقش خلالها ما أصاب المجتمع من خلل في السلوك العام وأسباب ذلك وارتباطه باستخدام التطور التكنولوجي بشكل سيء خاصة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.



المسرحيه من بطولة علاء مرسي، وأحمد سلامة، ومروى اللبنانية، وسمسم شهاب، ومنى السعيد، وبرلنتي فؤاد، وألماس، وعدد كبير من المواهب الشابة وإخراج حسام الدين صلاح، وتأليف وأشعار أيمن العوضي، وألحان صالح أبو الدهب، وتوزيع وليد مصطفى، واستعراضات ياسر يني وهشام المقدم، وديكور أحمد عبد العزيز، وأزياء نهلة مرسي، وتصميم غلاف المخرج الصحفي أحمد إسماعيل.



وتتناول المسرحية قضايا مجتمعية هامة كاستخدام وسائل التكنولوجيا في بث الإشاعات وحروب الجيل الرابع،كما تتخلل المسرحية عدة استعراضات غنائية، أما الموضوع فهو مرتبط بشكل وثيق مع ما يواجهه المجتمع حاليًا منها حروب الجيل الرابع التى تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والتشكيك في مؤسساتها الوطنية الكبرى وتعتمد على وسائل الاتصال الحديثة ونشر الشائعات وتحطيم ثقة الناس في بعضها وقياداتها.

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