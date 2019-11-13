"ولاد رزق 2" يقترب من 100 مليون جنيه

اقترب فيلم الأكشن "ولاد رزق 2"، من تحقيق إيرادات قدرها 100 مليون جنيه. وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 99 مليون 523 ألف 940 جنيه، بعد 14 أسبوع من طرحه بالسينمات. ويتنافس الفيلم مع عدد من الأفلام هي "الفيل الأزرق 2"، "الكنز 2"، "إنت حبيبي وبس"، "خيال مآتة"، "إنت إيه"، "لما بنتولد"، "الطيب والشرس واللعوب". "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، أحمد داوود، محمد ممدوح، كريم قاسم، نسرين أمين، ومن إخراج طارق العريان. Advertisements قد يهمك ايضاً: "ولاد رزق 2" يتصدّر شباك التذاكر في أسبوع عرضه الخامس بـ89 مليون جنيه بعد 5 أسابيع بدور العرض "ولاد رزق 2" يقترب من 90 مليون جنيه

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