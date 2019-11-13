تامر أمين يشيد بدور أنغام في إخراج رامي جمال من عزلته

أكد الإعلامي تامر أمين استعداده لتخصيص حلقة كاملة من برنامج "آخر النهار" على قناة النهار للحديث عن أغنية "أكتبلك تعهد"، للفنانة أنغام.

جاء ذلك في سياق إشادة تامر أمين بدور أنغام في إخراج الفنان رامي جمال من عزلته، في ظل المخاوف والشكوك التي انتابته حول إمكانية ظهوره للجمهور بعد إصابته بمرض البهاق، ما دعا أنغام لنشر صورة على حسابها بموقع Instagram تجمعها برامي جمال، وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم في الأستوديو، أثناء التحضير لأغنية جديدة.

وقال تامر أمين إن "أكتبلك تعهد" جديرة بالحصول على "ميوزك أوورد"، مشيدا بالأغنية كلمات ولحنا وتوزيعا، وبالأخص أداء أنغام بإحساس شبهه برصاصة تطلقها على من يستمع للأغنية.

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