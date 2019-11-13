نجوم "واما" يكشفون كواليس عودتهم إلى الساحة الغنائية

أعرب نجوم فريق "واما" عن سعادتهم الكبيرة بعودتهم إلى الساحة الغنائية كفريق مرة أخري وذلك بعد أن انشغل كلا منهم بعمله الخاص خلال الفترة الماضية.

وتحدثت فريق واما عن الرجوع بألبوم "الصيف ابتدا" وجدول حفلاتهم ورأيهم في أغاني المهرجانات

في البداية قال: الفنان محمد نور: عدنا عندما توافرت الإمكانيات الخاصة بنجاح الفريق وهى شركات الإنتاج من خلال "نجوم ريكوردز وهاي واي برودكشن" والفريق الذي عمل علي إخراج ألبوم يليق بعودة الفريق، كما أننا صورنا أغنيتين من الألبوم بإسبانيا وصورنا بوستر الألبوم بلندن و الميكس والماستر الخاص بالألبوم كان في لندن أيضًا.

أما النجم أحمد فهمي، فتحدث عن أغاني الألبوم وإختلاف أغانية وتأثير الإختلاف الذي ظهر به الألبوم علي جمهورهم، حيث أكد فهمي أن معظم أغاني الألبوم ليست من إستايل وطريقة فريق واما الذي عرفهم الجمهور به، مثل أغنية "الصيف إبتدا" و"شمس بحر"، وقال: سجلنا في ستديو نجوم ريكوردز" نظرًا لوجود مايكات خاصة بكل صوت وهو ما جعل الألبوم يخرج بهذا الشكل.

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