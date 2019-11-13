"أوس أوس: يبعث رسالة رومانسية إلى زوجته عبر "إنستغرام" لمناسبة عيد ميلادها

وجه الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر رسالة رومانسية إلى زوجته بمناسبة عيد ميلادها.‏

نشر أوس أوس عبر حسابه الشخصي على انستغرام ، مجموعة صور رفقة زوجته، وعلق عليها قائلًا: "العالم ‏لا يعني أي شيء بدونها، هي ليست فقط زوجتي، بل ابنتي، أمي، حبيبتي، توأم روحي، هي كل شيء بالنسبة ‏لي، عيد ميلاد سعيد لأجمل وأطيب وأروع فتاة رأيتها في حياتي، أحبك أكثر مما تتخيلي".‏

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يشار إلى أن أوس أوس قد سافر مؤخرًا إلى الرياض بصحبة نجوم مسرح مصر، للمشاركة في فعاليات موسم ‏الرياض التي انطلقت منذ يوم 11 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر ‏لمدة 70 يومًا، في 12 منطقة ‏مختلفة‎ ‎بالسعودية‎.

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يعد "موسم الرياض" ضمن المواسم الترفيهية التي أطلقتها المملكة السعودية مؤخرا، وتهدف ‏لتعزيز ‏السياحة ‏بالبلاد وإطلاق الفعاليات المتنوعة من حيث المضمون والمحتوى، حيث بدأ الموسم في 11 ‏أكتوبر ‏الجاري ‏ومن المقرر أن يستمر حتى 15 ديسمبر المقبل‎.

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ويقام الموسم الترفيهي الذي يتوقع القائمون عليه استقطابه لـ20 مليون زائرا منهم 4 ملايين من ‏سكان ‏مدينة ‏الرياض‎.

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ومن ضمن فعاليات الموسم العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، أبرزها "ليالي المحروسة" وهي ‏عبارة ‏عن ‏مجموعة حفلات غنائية لتقديم الفن المصري الأصيل مستوحاة من أجواء مصر وشوارعها، تقدم ‏فيها ‏أغاني أم ‏كلثوم، ومحمد عبدالوهاب بمشاركة عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، ومصطفى حجاج في ‏منطقة ‏الرياض ‏بوليفارد، خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر‎.

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ومن الحفلات التي سيشهدها الموسم، "ليلة السندباد" للمطرب راشد الماجد، و"ليلة ياسر ‏بوعلي"، ‏وليلة ‏‏"الأغنية الخليجية" مع رابح صقر، وليلة "البرنس" للمطرب ماجد المهندس، وليلة الموسيقار ‏ممدوح ‏سيف‏‎.

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أما الليلة التي يطلق عليها ليلة "عبدالرحمن بن مساعد"، يشارك فيها عدد من أكبر مطربي وفناني ‏العرب، ‏هم ‏محمد عبده وأصالة وحسين الجسمي، بالإضافة إلى المطرب عبادي الجوهري.

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