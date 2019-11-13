القاهرة – لايف ستايل
وجه الفنان أوس أوس نجم مسرح مصر رسالة رومانسية إلى زوجته بمناسبة عيد ميلادها.
نشر أوس أوس عبر حسابه الشخصي على انستغرام ، مجموعة صور رفقة زوجته، وعلق عليها قائلًا: "العالم لا يعني أي شيء بدونها، هي ليست فقط زوجتي، بل ابنتي، أمي، حبيبتي، توأم روحي، هي كل شيء بالنسبة لي، عيد ميلاد سعيد لأجمل وأطيب وأروع فتاة رأيتها في حياتي، أحبك أكثر مما تتخيلي".
يشار إلى أن أوس أوس قد سافر مؤخرًا إلى الرياض بصحبة نجوم مسرح مصر، للمشاركة في فعاليات موسم الرياض التي انطلقت منذ يوم 11 أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر لمدة 70 يومًا، في 12 منطقة مختلفة بالسعودية.
يعد "موسم الرياض" ضمن المواسم الترفيهية التي أطلقتها المملكة السعودية مؤخرا، وتهدف لتعزيز السياحة بالبلاد وإطلاق الفعاليات المتنوعة من حيث المضمون والمحتوى، حيث بدأ الموسم في 11 أكتوبر الجاري ومن المقرر أن يستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.
ويقام الموسم الترفيهي الذي يتوقع القائمون عليه استقطابه لـ20 مليون زائرا منهم 4 ملايين من سكان مدينة الرياض.
ومن ضمن فعاليات الموسم العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، أبرزها "ليالي المحروسة" وهي عبارة عن مجموعة حفلات غنائية لتقديم الفن المصري الأصيل مستوحاة من أجواء مصر وشوارعها، تقدم فيها أغاني أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب بمشاركة عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، ومصطفى حجاج في منطقة الرياض بوليفارد، خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر.
ومن الحفلات التي سيشهدها الموسم، "ليلة السندباد" للمطرب راشد الماجد، و"ليلة ياسر بوعلي"، وليلة "الأغنية الخليجية" مع رابح صقر، وليلة "البرنس" للمطرب ماجد المهندس، وليلة الموسيقار ممدوح سيف.
أما الليلة التي يطلق عليها ليلة "عبدالرحمن بن مساعد"، يشارك فيها عدد من أكبر مطربي وفناني العرب، هم محمد عبده وأصالة وحسين الجسمي، بالإضافة إلى المطرب عبادي الجوهري.
قد يهمك ايضاً:
أوس أوس وحمدي الميرغني يسافران إلى المغرب بسبب "اتنين في الصندوق"
أوس أوس في السعودية استعدادًا للمشاركة بفعاليات موسم الرياض
كانت هذه تفاصيل خبر "أوس أوس: يبعث رسالة رومانسية إلى زوجته عبر "إنستغرام" لمناسبة عيد ميلادها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.